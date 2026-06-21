Один рейс отменен и три задержаны в нижегородском аэропорту 21 июня Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» столкнулся с отменой и задержками рейсов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, отменен рейс FV-6352 в Москву, должен был отправиться в столицу в 09:40 и прибыть в «Шереметьево» в 11:00. Его обслуживает авиакомпания «Россия».

Также перенесен перелет в Анталью, вместо 20:35 20 июня он состоится в 11:20 21 июня. Задержан почти на сутки рейс до Сухума, который назначен на 09:30 21 июня вместо 11:35 20 июня.

Кроме того, отложен самолет до Сочи. Судно должно было вылететь в 14:50, но его отправление перенесено на 22:30.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский аэропорт готовится внедрить биометрию при посадке на рейсы.