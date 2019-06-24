Нижегородка Елизавета Зайцева примет участие в Европейских Паралимпийских играх в Финляндии

Нижегородка Елизавета Зайцева примет участие в Европейских Паралимпийских юношеских играх в Финляндии. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
С 25 по 30 июня 2019 года в городе Настола (Финляндия) пройдут Европейские Паралимпийские юношеские игры. Местом проведения соревнований станет учебно-тренировочный центр Паюлахти.
От Нижегородской области в дисциплине "настольный теннис" выступит Елизавета Зайцева.
В программу включены 8 видов спорта – легкая атлетика, баскетбол, бочча, голбол, дзюдо, шоудаун, плавание и настольный теннис.
Всего на старт выйдут более 350 спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет из 27 стран. Сборная команда России на турнире представлена 6 спортсменами с ПОДА в настольном теннисе и 4 - в бочча.
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