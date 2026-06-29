Билеты на Суперкубок России в Нижнем Новгороде разобрали за час Спорт

Фото: Александр Воложанин

Билеты на матч за Суперкубок России (0+), который пройдет 18 июля на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, полностью раскупили примерно за час после начала продаж. Об этом свидетельствует информация сервиса «Яндекс Афиша».

Официальные продажи стартовали в 14:00 29 июня. Стоимость билетов в открытой продаже составляла от 2 500 до 3 500 рублей.



Около 14:30 желающим приобрести билеты приходилось ждать в электронной очереди примерно по пять минут. Позже время ожидания заметно увеличилось.



При этом некоторые нижегородцы столкнулись с проблемами при оформлении покупки. Пользователи сообщали о сбоях при бронировании мест и прохождении подтверждения. После длительного ожидания сервис мог показать, что выбранные места уже заняты, и процедуру приходилось начинать заново.



Сейчас при переходе по ссылке на покупку билетов появляется сообщение о том, что все места уже проданы.



В РФС при этом уточняли, что в первые часы продаж для покупки может быть доступна не вся билетная программа.



Также остаются варианты для болельщиков «Зенита» и «Спартака» — в фанатских секторах еще можно приобрести билеты. Они стоят дешевле: 1 500 и 1 800 рублей в зависимости от места.



Попасть в отдельную очередь для покупки билетов в фан-сектора можно только по специальным паролям, которые предоставляют клубы. Для болельщиков питерского «Зенита» выделен сектор B, а для фанатов московского «Спартака» — сектор D.

К слову, перекупщики на сторонних площадках просят за билеты от 5 000 до 15 000 рублей.

Напомним, ранее региональный минспорта просил не доверять предложениям о покупке на неофициальных ресурсах.