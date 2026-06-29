ФК «Пари НН» выкупил права на еще одного молодого игрока «Челябинска»

Фото:
ФК «Пари Нижний Новгород» продолжает укреплять состав игроками из «Челябинска».
Нижегородский клуб достиг договоренности о выкупе прав на нападающего Тимофея Комиссарова. Контракт 20-летнего вингера с командой рассчитан на три года.
Комиссаров родился и начал футбольный путь в Чертаново. Там он прошел путь от академии до выступлений за «Чертаново-2». В феврале 2025 года футболист перешел в ФК «Челябинск».
В сезоне-2025/2026 Тимофей провел 26 матчей в Лиге PARI и Кубке России, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Комиссаров также выступает за сборную России U21. В четырех матчах за национальную команду нападающий успел отметиться дебютным голом.
Ранее стало известно, что «Пари НН» выкупил у «Челябинска» права на 24-летнего защитника Яна Гудкова.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+