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Спорт

ФК «Пари НН» выкупил права на еще одного молодого игрока «Челябинска»

29 июня 2026 14:47 Спорт
ФК «Пари НН» выкупил права на еще одного молодого игрока «Челябинска»

Фото: ФК "Пари НН"

ФК «Пари Нижний Новгород» продолжает укреплять состав игроками из «Челябинска».

Нижегородский клуб достиг договоренности о выкупе прав на нападающего Тимофея Комиссарова. Контракт 20-летнего вингера с командой рассчитан на три года.

Комиссаров родился и начал футбольный путь в Чертаново. Там он прошел путь от академии до выступлений за «Чертаново-2». В феврале 2025 года футболист перешел в ФК «Челябинск».

В сезоне-2025/2026 Тимофей провел 26 матчей в Лиге PARI и Кубке России, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Комиссаров также выступает за сборную России U21. В четырех матчах за национальную команду нападающий успел отметиться дебютным голом.

Ранее стало известно, что «Пари НН» выкупил у «Челябинска» права на 24-летнего защитника Яна Гудкова.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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