Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде Общество

Первый платный травматологический пункт открылся в Нижнем Новгороде 27 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Русполимет".

По словам специалистов медцентра, обратиться в травмпункт можно при любых травмах – переломах, вывихах, растяжениях и разрывах связок, ранениях, ожогах и обморожениях, заболеваниях суставов, при укусах клещей и животных. Пункт расположен при многопрофильной клинике "Радуга здоровья" и оснащен всем необходимым оборудованием - для диагностики заболеваний проводятся рентгенография, УЗИ суставов, забор анализов крови.

Травмпункт работает круглосуточно 7 дней в неделю.

"Хочется, чтобы с одной стороны наш центр приносил пользу, с другой стороны, чтобы вы посещали его только в профилактических целях. Здоровья всем!", - сказал на церемонии открытия клиники идейный вдохновитель проекта врач-уролог, кандидат медицинских наук Владимир Клочай.

Врачи медицинского центра "Радуга здоровья" проводят лечение по направлениям – терапия, педиатрия, кардиология, гинекология, гастроэнтерология, дерматология, неврология, онкология, оториноларингология, офтальмология, хирургия, урология, эндокринология, психология. Возможен выезд специалиста на дом.