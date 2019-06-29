Тридцать тысяч в месяц: нижегородцы оценили комфортную жизнь на пенсии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы оценили комфортную жизнь на пенсии в 30 тысяч рублей ежемесячно. Такой результат показал опрос Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, который проводился среди жителей Нижнего Новгорода.

Ожидания

Около трети жителей города уверены, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тысяч рублей в месяц. Так ответили 32% опрошенных. Еще 17,5% нижегородцев надеются на доход в размере 45-60 тысячи рублей в месяц.

При этом более 40% респондентов уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тысяч рублей. А значит обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.

Самый высокий уровень притязаний у военных - 20% из них ответили, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тысяч рублей.

Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тысяч рублей.

Большинству респондентов, находящихся на госслужбе достаточно будет 30 тысяч рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена – 45-60 тысяч рублей.

Реальность

По словам большинства нижегородцев, уровень их ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей. Из них 24% рассчитывают на пенсию в размере 10-15 тысяч рублей, 20,8% в размере - от 15 до 20 тысяч рублей, еще 20,4% – от 20 до 30 тысяч рублей.

Нижегородцы в возрасте 30-39 лет надеются, что им будут выплачивать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. На доход более 50 тысяч рублей рассчитывают в основном молодежь в возрасте 18-29 лет.

Причина таких ответов

Как отметили в пенсионном фонде, ожидания нижегородцев сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время.

Так большинству людей, заработок которых не превышает 35 тысяч рублей, на пенсии будет комфортно жить на 30 тысяч рублей в месяц. Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тысяч рублей и свыше 55 тысяч рублей преобладают ожидания в 45-60 тысяч рублей.

"Люди, которые хотят получать после выхода на пенсию до 80% своего привычного трудового дохода, уже осознали, что это реально, если заблаговременно начать заниматься самостоятельными накоплениями и правильно выбрать инвестиционные инструменты. Востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии, растет", - напомнил директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.