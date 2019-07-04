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Культура и отдых

Полотна кисти Шишкина и Айвазовского представят на выставке "Сокровища музеев России" в Нижнем Новгороде

11 июля 2019 17:30  [78] Культура и отдых
НГХМ

НГХМ

Фото: НИА Нижний Новгород

Выставка "Сокровища музеев России" состоится в Нижнем Новгороде с 1 августа по 15 сентября 2019 года. Об этом сообщают организаторы.

В перчень экспозиции входят полотна кисти Шишкина, Айвазовского, Васнецова, Левитана, Рокотова, Тропинина, Верещагина, Корзухина, Кустодиева, Попкова, Ге, Дейнеки, Серебряковой и других художников, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

В целом, экспозиция охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранные из различных уголков страны.

Выставка пройдет в Нижегородском государственном художественном музее. Ее организатором является Патриарший совет по культуре при участии государственной Третьяковской галереи, государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и фонда "Прорыв". Генеральным партнером в Нижнем Новгороде является проект "Россия – моя история".

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