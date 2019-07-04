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Экономика

"Т Плюс" направила 3,5 млн рублей на ремонт дымовой трубы Сормовской ТЭЦ

17 июля 2019 09:16  [30] Экономика
Сормовская ТЭЦ

Сормовская ТЭЦ

На Сормовской ТЭЦ нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" начался плановый ремонт дымовой трубы №1. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дымовая труба №1 представляет собой железобетонное сооружение высотой 150 метров с внутренней футеровкой из кислотоупорного кирпича. Введена в эксплуатацию в 1974 году.

В ходе запланированных работ предстоит выполнить внутренний и наружный осмотры трубы, ремонт внутренней футеровки, системы наружного освещения и смотровых площадок, а также заново нанести сигнальную окраску.

Работы продлятся до середины августа, стоимость проекта составляет 3,5 млн рублей.

"Ремонтные работы на дымовых трубах планируются по результатам экспертизы промышленной безопасности. Подобный масштабный ремонт дымовой трубы №1 ранее проводился в 2006 году. Проведенные работы будут способствовать обеспечению надежной эксплуатации станции", – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

СПРАВКА:
Сормовская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1974 году, обеспечивает тепловой энергией потребителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода. Установленная электрическая мощность станции — 350 МВт, установленная тепловая мощность — 646 Гкал/ч.

В составе нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

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