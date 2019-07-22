Нижегородские инноваторы смогут получить гранты до 5 млн рублей Бизнес

Фонд содействия инновациям объявил о начале нового конкурса по программе "Старт". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологический исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

"По этой программе нижегородские предприниматели могут получить гранты от 2 до 5 млн рублей, - подчеркнул Глеб Никитин. - Я призываю нижегородских предпринимателей активно участвовать в конкурсе".

Заявки принимаются до 23 сентября или до 14 октября в зависимости от подвида программы через систему АС Фонд-М.

Губернатор добавил, что в 2018 году по программе "Старт" в Нижегородской области получили поддержку 12 проектов в общей сложности на 32 млн рублей.

Среди них, например, проект "Разработка и создание комплекса для ближнепольного СВЧ-зондирования тканей в комбустиологии". В отличие от более привычных рентгена и УЗИ, этот комплекс способен видеть сквозь преграды: повязку, одежду и, что особенно важно, ожоговые ткани. Кроме того, с помощью прибора можно проводить раннюю диагностику меланомы – одного из видов рака кожи. Аналогов этому аппарату нет ни в России, ни за рубежом.

Сейчас команда разработчиков занимается совершенствованием технического оснащения и программного обеспечения комплекса и готовится к прохождению медицинского лицензирования прибора.

Напомним, не имеющую аналогов в мире барокамеру "БароОкс" установили в нижегородском Институте педиатрии. Инновационный медицинский аппарат разработала компания – резидент технопарка "Анкудиновка" ООО "Нижегородский областной бароцентр". На реализацию проекта компания получила гранты на 3 и 5 млн рублей Фонда содействиям инновациям по программе "Старт".

Ранее сообщилось, что по решению Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".