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Культура и отдых

Показ документального фильма и лекция о "Вудстоке" пройдут в Нижнем Новгороде 1-4 августа

01 августа 2019 10:31  [61] Культура и отдых

Фото: с сайта кинотеатра "Орленок"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специальный показ документального фильма "Вудсток: Три дня, изменившие поколение" и лекция о влиянии стиля хиппи на моду пройдут в нижегородском кинотеатре "Орленок" (ул. Большая Покровская, 39А) с 1 по 4 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Фильм рассказывает об эпохе хиппи и самом фестивале, состоявшемся летом 1969 года в Нью-Йорке. "Вудсток" стал одной из самых знаменитых вечеринок в истории. В ней приняли участие более 500 тысяч человек. Это фильм об организаторах фестиваля, о слушателях, о тех, кто раздавал еду во время фестиваля и т.д.

"История режиссёра Барака Гудмана с дистанции длиной в полвека, старается ухватить тот самый неуловимый дух эпохи, концентрируясь не на фактах, а на чувствах и переживаниях свидетелей радикальных перемен, охвативших американское общество под аккомпанемент баллад Джими Хендрикса и Джоан Баэз", - говорится в информации о фильме.

Отмечается, что это один из самых успешных фильмов фестиваля "Beat Film Festival", который состоялся в конце мая-начале июня 2019 года в Москве.

В пятницу 2 августа после показа фильма планируется лекция, в рамках которой стилист и арт-директор креативного бюро "The Circle" Вероника Сорина, главный редактор "Радио Рандеву" Валентина Горшкова и главный редактор "The Village Нижний Новгород" Мария Гончарова обсудят "стиль "Вудстока" и то, как движение хиппи повлияло на моду".

Сеансы: 

1 и 2 августа в 20:10

3 и 4 августа в 18:00

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