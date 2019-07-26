Перед подрядчиком стоит задача обустроить пляж в Молитовском затоне до 15 августа, - мэрия Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Перед подрядчиком стоит задача обустроить пляж в Молитовском затоне (затон имени 25 лет Октября) Нижнего Новгорода до 15 августа. Такую информацию озвучил заместитель мэра Виктор Сдобняков, когда проверял данную территорию.

В пресс-службе администрации города сообщили, что основные работы по благоустройству в Молитовском затоне завершились еще 29 июня. Сейчас там делают освещение и ждут доставки большой детской площадки.

Глава Ленинского района Алексей Глазов сообщил, что на пляж завезли чистый песок, поставили лежаки, кабинку для переодевания, павильон с медпунктом и туалетом, предназначенным, в том числе для маломобильных горожан.

По отдельному поручению мэра Владимира Панова к пляжу сделали новую дорогу с тротуаром.

"Перед подрядчиком стоит задача до 15 августа завершить эти работы, потому что жители уже активно пользуются территорией", - сказал Виктор Сдобняков.

Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность посетителей пляжа, там уже работает круглосуточная охрана и спасатель, который может, в том числе оказывать первую медицинскую помощь.