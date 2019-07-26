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Происшествия

Нижегородец перерезал горло жене, не желавшей убирать за собой мусор, - СК

01 августа 2019 16:28  [87] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Богородского района Нижегородской области, который подозревается в убийстве 50-летней жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что мужчина убил жену, перерезав ей горло ножом. Это произошло днем 31 июля текущего года в квартире дома с. Афанасьево. Следователи не исключают, что причиной конфликта между супругами послужило нежелание погибшей убрать за собой мусор.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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