Автобус влетел в мотоцикл в Нижегородской области: погиб подросток Происшествия

Смертельная авария произошла поздним вечером 21 июня года в Воротынском округе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По предварительным данным, на 562-м километре автодороги Москва — Уфа автобус двигался в сторону Москвы. 57-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди мотоцикла и совершил с ним столкновение.

Мотоциклом управлял 15-летний подросток. Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. 15-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист сбил пожилую нижегородку в Приокском районе.