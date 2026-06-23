Гибель электромонтера в Нижегородской области обернулась уголовным делом Происшествия

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели электромонтера в Княгининском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла утром 16 июня вблизи села Спешнево.

По данным Гострудинспекции, бригада выполняла работы на линии электропередач. 40-летний мужчина в люльке автомобильного подъемника задел плечом провод и получил удар электрическим током.

Работника госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Ведется расследование, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.