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Происшествия

Гибель электромонтера в Нижегородской области обернулась уголовным делом

23 июня 2026 14:28 Происшествия
Гибель электромонтера в Нижегородской области обернулась уголовным делом

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели электромонтера в Княгининском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла утром 16 июня вблизи села Спешнево.

По данным Гострудинспекции, бригада выполняла работы на линии электропередач. 40-летний мужчина в люльке автомобильного подъемника задел плечом провод и получил удар электрическим током.

Работника госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Ведется расследование, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.

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Теги:
Княгининский район Смерть Уголовное дело
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