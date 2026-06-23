Нижегородское метро встало утром 23 июня из‑за падения пассажира на рельсы

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Утром 23 июня в социальных сетях появилась информация о приостановке движения поездов на Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде.
Якобы всех пассажиров высадили из вагонов.
Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в МП «Нижегородское метро», в 7:35 на станции «Чкаловская» одному из пассажиров стало плохо после выхода из вагона, и он упал на рельсы.
Сотрудники станции оперативно обесточили контактный рельс и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В 8:10 медики эвакуировали пострадавшего. По информации из соцсетей, пострадавшей оказалась девушка.
Уже в 8:14 движение поездов на линии было полностью восстановлено.
Ранее мы сообщали о том, что смертельное ДТП с грузовиком произошло на М-7 в Нижегородской области.
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