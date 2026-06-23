Нижегородская мэрия хочет взыскать 70,8 млн рублей с виновника взрыва на Фучика Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области, архив

Администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием взыскать почти 71 млн рублей ущерба с виновника взрыва в доме на улице Фучика. Об этом сообщили в пресс-службе Автозаводского районного суда.

Речь идет о возмещении расходов городского бюджета, понесённых после чрезвычайного происшествия. На обследование и ремонт здания, временное расселение жильцов, компенсационные выплаты, а также охрану и хранение имущества было потрачено 70 840 780 рублей.

Напомним, взрыв произошёл 19 марта 2024 года в квартире №17 на пятом этаже первого подъезда. После него начался пожар. В результате были повреждены шесть квартир.

За медицинской помощью тогда обратились восемь человек, среди них — трое детей. Сам виновник происшествия также был госпитализирован. После случившегося два подъезда признали аварийными. Взрыв повредил конструкции между четвёртым и пятым этажами.

С мая по сентябрь 2024 года в первом подъезде проводились аварийно-восстановительные работы. Позднее власти приняли решение о полном восстановлении конструкций всего дома. В декабре режим ЧС был снят, и жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

В январе 2026 года сообщалось, что в доме вновь проведут динамико-геофизические испытания для проверки состояния несущих конструкций здания, которые могли пострадать в результате ЧП.

По данным следствия, причиной стала неосторожность при обращении со взрывным устройством, которое один из жильцов хранил незаконно. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Судебное заседание по иску назначено на 7 июля.

Ранее сообщалось, что у жителя Выксы изъяли два пистолета Glock и взрывчатку.