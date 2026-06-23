Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 июня 2026 09:48
Вандалы повалили и разбили надгробия на кладбище в Нижегородской области
23 июня 2026 09:08
Нижегородская мэрия хочет взыскать 70,8 млн рублей с виновника взрыва на Фучика
22 июня 2026 19:15
Суд не смягчил приговор нижегородцу за убийство обидчика дочери
22 июня 2026 14:33
Автобус влетел в мотоцикл в Нижегородской области: погиб подросток
22 июня 2026 12:25
Три человека утонули в водоемах Нижегородской области за неделю
22 июня 2026 11:22
Суд вынес приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области
22 июня 2026 09:42
Почти 1,5 млрд рублей похитили у нижегородцев дистанционные мошенники
22 июня 2026 09:06
Пенсионерка погибла на пожаре из-за розетки в Нижегородской области
21 июня 2026 18:48
Мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Нижнем Новгороде
21 июня 2026 17:09
Лес, ночь, деменция: волонтеры рассказали о поисках пожилой нижегородки
Происшествия

Нижегородская мэрия хочет взыскать 70,8 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

23 июня 2026 09:08 Происшествия
Нижегородская мэрия хочет взыскать 70,8 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

Фото: МЧС по Нижегородской области, архив

Администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием взыскать почти 71 млн рублей ущерба с виновника взрыва в доме на улице Фучика. Об этом сообщили в пресс-службе Автозаводского районного суда.

Речь идет о возмещении расходов городского бюджета, понесённых после чрезвычайного происшествия. На обследование и ремонт здания, временное расселение жильцов, компенсационные выплаты, а также охрану и хранение имущества было потрачено 70 840 780 рублей.

Напомним, взрыв произошёл 19 марта 2024 года в квартире №17 на пятом этаже первого подъезда. После него начался пожар. В результате были повреждены шесть квартир.

За медицинской помощью тогда обратились восемь человек, среди них — трое детей. Сам виновник происшествия также был госпитализирован. После случившегося два подъезда признали аварийными. Взрыв повредил конструкции между четвёртым и пятым этажами.

С мая по сентябрь 2024 года в первом подъезде проводились аварийно-восстановительные работы. Позднее власти приняли решение о полном восстановлении конструкций всего дома. В декабре режим ЧС был снят, и жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

В январе 2026 года сообщалось, что в доме вновь проведут динамико-геофизические испытания для проверки состояния несущих конструкций здания, которые могли пострадать в результате ЧП.

По данным следствия, причиной стала неосторожность при обращении со взрывным устройством, которое один из жильцов хранил незаконно. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Судебное заседание по иску назначено на 7 июля.

Ранее сообщалось, что у жителя Выксы изъяли два пистолета Glock и взрывчатку.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв Суд
Поделиться:
Новости по теме
08 июня 2026 18:48
Нижегородец попал под уголовку за незаконное хранение оружия и боеприпасов
21 мая 2026 15:20
Хранителю оружия вынесли приговор в Нижнем Новгороде
04 мая 2026 12:00
ФСБ задержала подпольных оружейников в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных