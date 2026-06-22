Три человека утонули в водоемах Нижегородской области за неделю Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Три трагедии произошли на водоемах в Нижегородской области в период с 15 по 21 июня.

За неделю утонули трое человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего в 2026 году на нижегородских водоемах зарегистрировано 25 происшествий, в результате которых погибло 19 человек, в том числе двое детей.

Непосредственно с начала купального сезона в регионе произошло четыре случая — два человека погибли, еще двоих удалось спасти.

Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.