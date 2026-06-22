Три человека утонули в водоемах Нижегородской области за неделю

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Три трагедии произошли на водоемах в Нижегородской области в период с 15 по 21 июня.
За неделю утонули трое человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всего в 2026 году на нижегородских водоемах зарегистрировано 25 происшествий, в результате которых погибло 19 человек, в том числе двое детей.
Непосредственно с начала купального сезона в регионе произошло четыре случая — два человека погибли, еще двоих удалось спасти.
Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.
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