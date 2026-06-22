Суд не смягчил приговор нижегородцу за убийство обидчика дочери Происшествия

Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор жителю Выксы, который застрелил обидчика своей дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Установлено, что причиной преступления стало длительное аморальное и противоправное поведение потерпевшего по отношению к дочери осужденного. Мужчина неоднократно применял к ней физическую силу.

Согласно материалам дела, осужденный взял обрез ружья, пришел в дом потерпевшего и выстрелил ему в спину, когда тот спал. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

уд первой инстанции признал его виновным в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. По совокупности преступлений ему назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В апелляции защита настаивала на переквалификации действий, утверждая, что убийство было совершено в состоянии аффекта, и просила смягчить наказание.

Судебная коллегия областного суда сочла выводы первой инстанции обоснованными. Назначенное наказание признано справедливым и соразмерным содеянному. Приговор оставлен без изменений, он вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что виновник ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области получил 3,5 года колонии.