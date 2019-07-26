Последние новости рубрики Происшествия
01 августа 2019 17:04  [44] Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде
01 августа 2019 16:28  [86] Нижегородец перерезал горло жене, не желавшей убирать за собой мусор, - СК
01 августа 2019 12:37  [118] Многодетная мать из Нижнего Новгорода получила 8 лет за сбыт наркотиков
01 августа 2019 12:22  [128] Восемь человек пострадали в ДТП на Молитовском мосту с участием маршрутки
31 июля 2019 15:04  [268] Молодую женщину, которая связывала и била своего сына, задержали в Нижнем Новгороде
30 июля 2019 12:28  [295] Школьница, управляя мотоциклом, попала в ДТП в Дзержинске
30 июля 2019 11:52  [354] Пассажира автомобиля ударило током в Нижнем Новгороде после наезда машины на провода троллейбуса
29 июля 2019 14:09  [252] Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего в Богородком районе, - СУ СК
29 июля 2019 11:35  [322] Молодого мужчину подозревают в избиении до смерти посетителя нижегородского кафе
28 июля 2019 15:20  [4056] Поиск пропавшей год назад Маши Ложкаревой усилили по просьбе СК
Происшествия

Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде

01 августа 2019 17:04  [44] Происшествия
Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде

Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи проверяют информацию о девочке, на которую в Московском районе Нижнего Новгорода упали качели и сломали ребенку позвоночник. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Информацию о произошедшем опубликовало местное СМИ. Из статьи следует, что пострадавшая — жительница Подмосковья и находилась в Нижнем Новгороде в гостях. Во время происшествия она находилась около качелей, на которых сидела ее подруга. Послеп несчастного случая девочку доставили в больницу, где поставили диагноз "компрессионный перелом позвоночника".

По данному факту следователи организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph