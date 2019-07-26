Упавшие качели сломали позвоночник 13-летней девочке в Нижнем Новгороде
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Следователи проверяют информацию о девочке, на которую в Московском районе Нижнего Новгорода упали качели и сломали ребенку позвоночник. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Информацию о произошедшем опубликовало местное СМИ. Из статьи следует, что пострадавшая — жительница Подмосковья и находилась в Нижнем Новгороде в гостях. Во время происшествия она находилась около качелей, на которых сидела ее подруга. Послеп несчастного случая девочку доставили в больницу, где поставили диагноз "компрессионный перелом позвоночника".
По данному факту следователи организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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