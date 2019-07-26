Депутаты Госдумы от Нижегородской области поздравили десантников с Днем ВДВ Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат государственной Думы, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин и депутат государственной Думы Артем Кавинов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, в парке Победы 2 августа 2019 года. Они поздравили ветеранов, солдат и офицеров с 89-ой годовщиной образования "крылатой пехоты".

"Это поистине исторический праздник. 89 лет славных побед и верного братства "голубых беретов" – всего того, что объединяет сегодня десантников. ВДВ – это элита Вооруженных сил России. Воздушный десант – пример мужества и героизма, пример подражания для подрастающего поколения. У вас великое прошлое, достойное настоящее, и, уверен, перспективное будущее. Недаром там, где сложно, всегда работает воздушный десант", - отметил Денис Москвин в своем поздравлении.

Депутат поблагодарил военнослужащих и ветеранов ВДВ за нелегкую службу, пожелал им десантного здоровья, мирного неба и благополучия их семьям.

Во время торжественного мероприятия активистам нижегородского регионального отделения общественной организации "Союз десантников России" были вручены благодарности.

"Мы когда-то все были мальчишками, слушали военные рассказы старшего поколения: отцов, дедов и мечтали о службе. Многие из тех мальчишек-мечтателей прошли суровую школу Афганистана, Чечни. И сегодня девиз "Никто кроме нас" навсегда выточен у десантника в сердце. Войска ВДВ в следующем году отмечают 90-летие. Уверен, мы встретим достойно эту дату, также как и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Светлая память братьям, оставшимся на полях сражений, крепкого здоровья и побед всем, кто остается в строю на службе родному Отечеству! С нами Бог и два парашюта!" - заявил старший сержант запаса ВДВ, командир разведывательного отделения Артем Кавинов.

Также в ходе митинга Денису Москвину и Артему Кавинову были вручены благодарности за активную работу с региональным отделением всероссийской общественной организации "Союз десантников России". Артем Кавинов был отмечен орденом "За верность долгу, во славу Отечества".