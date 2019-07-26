Благоустройство сквера им. Жукова обсудят с нижегородцами 6 августа

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Специалисты Института Урбанистики НН обсудят с жителями Нижегородского района Нижнего Новгорода благоустройство сквера им. Жукова на ул. Ошарской. Об этом говорится в сообщении Института.
Предполагается, что специалисты на встрече с жителями совместно составят «дефектную ведомость» территории.
Дефектная ведомость - это документ объемов работ и обоснование расходов. В дальнейшем сметная документация составляется именно на основании дефектных ведомостей.
Встреча с жителями состоится в сквере в 18:00.
Напомним, что благоустройство территории данного сквера вошла в перечень объектов для голосования в 2019 году.
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