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Общество

Благоустройство сквера им. Жукова обсудят с нижегородцами 6 августа

05 августа 2019 09:15  [124] Общество

Фото: Институт Урбанистики НН

Специалисты Института Урбанистики НН обсудят с жителями Нижегородского района Нижнего Новгорода благоустройство сквера им. Жукова на ул. Ошарской. Об этом говорится в сообщении Института.

Предполагается, что специалисты на встрече с жителями совместно составят «дефектную ведомость» территории.

Дефектная ведомость - это документ объемов работ и обоснование расходов. В дальнейшем сметная документация составляется именно на основании дефектных ведомостей.

Встреча с жителями состоится в сквере в 18:00.

Напомним, что благоустройство территории данного сквера вошла в перечень объектов для голосования в 2019 году.

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