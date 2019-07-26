Альфа-Банк предоставил возможность самозанятым гражданам выдавать электронные чеки через мобильное приложение Бизнес

Альфа-Банк предоставил возможность самозанятым гражданам выдавать электронные чеки через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это стало возможным с помощью приложения мобильного банка Альфа-Мобайл, которое позволяет самозанятым регистрировать поступления денег, и наличные, и безналичные, в качестве своего профессионального дохода.

"Мы продолжаем развивать сервисы для самозанятых, и рады представить нашим клиентам функции для работы с чеками — регистрация, просмотр, удаление ошибочно выданных чеков, теперь все это легко делается в приложении Альфа-Мобайл. В ближайшем будущем мы собираемся дополнить функциональность нашего мобильного приложения рядом новых возможностей и продуктов, полезных для наших самозанятых клиентов", - сказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы выдать электронный чек, клиенту нужно ввести сумму и дату платежа, имя или название плательщика, ИНН плательщика (в случае, если это юридическое лицо) и название услуги. В случае, если оплата поступила безналичным способом — переводом с карты на карту, по реквизитам, или через Систему быстрых платежей, — то следует кликнуть на нужную сточку в выписке по счету. Зарегистрированный чек можно отправить плательщику любым способом, например, мессенджером или электронной почтой. В разделе истории чеков собраны сведения по всем зарегистрированным чекам, в том числе и тем, что были выданы не через приложение Альфа-Мобайл, а по другим каналам.

Услуга банка доступна для клиентов, которые ведут свою деятельность на территории Москвы, Московской или Калужcкой областях и Республики Татарстан. С начала 2019 года вступил в силу новый ФЗ № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. "Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)".

Самозанятыми гражданами являются те, кто не имеют наемных сотрудников; самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги, а также сдают в аренду жилье; получают максимальный годовой доход 2,4 млн рублей.

Подробнее о программах для самозанятых можно узнать на сайте банка.