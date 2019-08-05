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Бизнес

Мясоперерабатывающее производство расширят в Нижнем Новгороде за 3,5 млрд рублей

05 августа 2019 16:05  [120] Бизнес

Фото: Яндекс. Карты

ООО "Первый мясокомбинат", у которого сейчас есть мясоперерабатывающее производство в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, планирует инвестировать 3,5 млрд рублей в расширение данного комплекса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Компания намерена расширить производственные помещения и закупить оборудование, которое позволит увеличить переработку мясной продукции до 24 тысяч тонн в год.

На полную производственную мощность после создания расширения комплекса, "Первый мясокомбинат" намерен выйти к 2023 году.

В настоящее время инвестор находится на этапе внесения изменений в градостроительную документацию для дальнейшего оформления прав на земельный участок.

"Первый Мясокомбинат" занимается своей деятельностью с 2012 года и является производителем таких мясных изделий, как колбасы, сосиски, деликатесы и полуфабрикаты.

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