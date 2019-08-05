"Т Плюс" планирует отремонтировать магистральную теплосеть на ул.Автомобильной в Дзержинске к сентябрю Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Компания "Дзержинские тепловые сети" нижегородского филиала "Т Плюс" планирует отремонтировать магистральную теплосеть на ул.Автомобильной к сентябрю 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет о реконструкции участка магистрального трубопровода от павильона №3 до магистральной тепловой камеры ТК-40 на улице Автомобильной.

"Это одна из самых важных тепловых артерий города, от которой зависит качественное обеспечение потребителей тепловой энергией в период прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП)", - поясняется в релизе.

Компания меняет старые трубы на современные трубопроводы диаметром 700 мм в пенополиуретановой изоляции. Реконструкция участка стартовала в начале июля и сейчас уже заменено 65% от общего объема. В настоящее время все потребители отключенного участка получают тепловую энергию для приготовления ГВС по временной схеме, смонтированной на время реконструкции.

Полностью монтажные работы и переключение потребителей на обычную схему теплоснабжения планируется закончить до 31 августа.

В общей сложности на данном участке тепловой сети будет переложено около 1000 м тепловой сети. Стоимость работ составляет более 47 млн рублей.

"Замена трубопровода на улице Автомобильной позволит в последующие годы обеспечить надежное и качественное теплоснабжение объектов, расположенных в старой и центральной части города. В прежние отопительные периоды на данном участке неоднократно происходили технологические нарушения, на устранение которых тратилось большое количество времени, сил и средств ввиду глубокого залегания теплотрассы", - сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.