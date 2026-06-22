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Педиатр объяснила, почему нельзя оставлять детей в закрытых машинах

22 июня 2026 19:39 Общество
Педиатр объяснила, почему нельзя оставлять детей в закрытых машинах

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Оставлять детей в закрытой машине без присмотра — это серьёзная угроза для их жизни и здоровья. Даже если родители уверены, что отлучились ненадолго, последствия могут быть катастрофическими. В 2017 году в России был введён запрет на оставление детей до 7 лет одних в припаркованных автомобилях, но случаи, когда дети страдают из-за этого, всё ещё происходят.

Трагедия в Таштаголе

В июне в городе Таштагол произошла трагедия: женщина оставила семилетнего сына в закрытой машине на парковке и ушла по делам. Через несколько часов она вернулась и обнаружила, что ребёнок без сознания. Мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали тепловой удар, ребёнок впал в кому. Его поместили в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

По предварительным данным, мать отсутствовала около трёх часов. В то время температура на улице была около +20…+24 градусов, но в закрытом салоне машины без кондиционера она могла подняться до +50 градусов за час. Это сравнимо с сухой сауной, где сознание можно потерять очень быстро.

Почему это опасно для детей?

Как прокомментировала 360.ru врач-педиатр Юлия Сиверцова, дети более уязвимы к перегреву, чем взрослые. Их организм быстрее теряет воду, а тонкая кожа способствует быстрому испарению пота. При перегреве кровь начинает сгущаться, что может привести к тромбозу, инсульту, остановке сердца и даже смерти.

Опасность запертой машины не ограничивается только перегревом. Ребёнок может задохнуться из-за ухудшения состояния здоровья, получить травму или пострадать от внешних факторов. Например, в машину может врезаться другой автомобиль, или транспортное средство могут эвакуировать на штрафстоянку, где сотрудники могут не заметить ребёнка из-за тонировки.

Последствия для родителей

Оставление ребёнка в закрытой машине без взрослых — это не только угроза для здоровья и жизни ребёнка, но и серьёзное нарушение закона. С 2017 года в России запрещено оставлять детей до семи лет в припаркованных машинах без присмотра. За это нарушение предусмотрен штраф: 500 рублей для регионов и 2500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Однако юристы считают, что эти штрафы недостаточно строгие и их необходимо увеличить.

Что делать, если ребёнок заперт в машине?

Родители никогда не должны оставлять детей в закрытой машине. Даже с приоткрытым окном это не спасёт от перегрева. Если такое произошло, необходимо немедленно обратиться за помощью. Не пытайтесь поить ребёнка водой в бессознательном состоянии — это может ухудшить его состояние. Вместо этого оберните его во влажную ткань.

Если вы стали свидетелем того, как ребёнок заперт в чужой машине, немедленно вызывайте экстренные службы. Параллельно пытайтесь привлечь внимание окружающих. Если родители не появляются, а спасатели долго не едут, можно разбить стекло в машине. Это разрешено статьёй Уголовного кодекса «Крайняя необходимость». Разбивайте стекло с другой стороны от ребёнка, чтобы он не поранился осколками.

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Теги:
Автомобили Безопасность Дети
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