Нижегородцам напомнили об отмене налички в транспорте с 1 июля Общество

С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода больше нельзя будет расплатиться наличными. Возможность передать деньги водителю или кондуктору окончательно отключат, сообщает Telegram-канал «Нижегородский транспорт».

Оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, виртуальной картой на смартфоне Android, а также картой жителя Нижегородской области. В салонах размещены QR-коды для оплаты, кроме того, доступен дистанционный способ через приложение «Нижегородская область. Транспорт».

Наличные при этом полностью не исчезнут — ими по-прежнему можно будет пополнить транспортную карту. Сделать это получится в офисах «Ситикард», отделениях Почты России и киосках печати.

Как ранее отмечал замминистра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин, отказ от наличных позволит водителям сосредоточиться на безопасности пассажиров и снизит количество конфликтов в салоне. По его словам, сейчас наличными оплачивается менее 2,8% поездок, и эта доля продолжает сокращаться.

Изначально перейти на безналичный расчет планировали с 1 ноября 2025 года. Тогда же стоимость проезда при оплате картой выросла с 35 до 40 рублей. Позже сроки сдвинули на 1 июня 2026 года, чтобы сделать переход более комфортным для жителей.