Нижегородская телебашня зажжет огни в День памяти и скорби Общество

Фото: Кира Мишина

В День памяти и скорби, 22 июня, на телебашне в Нижнем Новгороде включат архитектурно-художественную подсветку. Иллюминацию обеспечит филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Подсветка начнет работать в 21:30.

Грани телебашни окрасятся в оранжево-красные оттенки, символизирующие пламя Вечного огня.

На медиафасаде продемонстрируют динамическое изображение горящей свечи. Его будет сменять надпись «22 июня — День памяти и скорби».

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.