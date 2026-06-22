Нижегородская телебашня зажжет огни в День памяти и скорби

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В День памяти и скорби, 22 июня, на телебашне в Нижнем Новгороде включат архитектурно-художественную подсветку. Иллюминацию обеспечит филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
Подсветка начнет работать в 21:30.
Грани телебашни окрасятся в оранжево-красные оттенки, символизирующие пламя Вечного огня.
На медиафасаде продемонстрируют динамическое изображение горящей свечи. Его будет сменять надпись «22 июня — День памяти и скорби».
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.
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