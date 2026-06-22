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Минград утвердил облик первого дома в рамках КРТ на Гребном канале

22 июня 2026 18:30 Общество
Минград утвердил облик первого дома в рамках КРТ на Гребном канале

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил архитектурно-градостроительный облик первого многоквартирного дома, который планируется построить по договору комплексного развития незастроенной территории на набережной Гребного канала. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «Левел Волга».

Речь идет о жилом комплексе переменной этажности от 7 до 11 этажей, включающем несколько корпусов. На первых этажах предусмотрены встроенные помещения общественного назначения. Все секции объединит подземная встроенно-пристроенная автостоянка для хранения автомобилей жителей.

За счет размещения парковки под землей на территории комплекса планируется реализовать концепцию «двор без машин». Внутреннее пространство отведут под пешеходные аллеи, озелененные зоны, а также площадки для отдыха и игр.

Архитектурные решения разработаны с учетом особенностей окружающей среды. При проектировании фасадов авторы переосмыслили элементы исторической архитектуры Нижнего Новгорода, адаптировав классические мотивы к современным технологиям строительства. Используемые материалы, пластика фасадов и цветовые решения направлены на формирование выразительного облика и гармоничное сочетание застройки с природным ландшафтом набережной.

«Набережная Гребного канала является одним из ключевых элементов прибрежного облика Нижнего Новгорода. Архитектурно-планировочное решение этой территории существенно влияет на визуальное восприятие города со стороны акватории, что обуславливает необходимость взвешенного подхода к архитектурным решениям. Проект разрабатывался с учетом как современных потребностей, так и особенностей ландшафтного и исторического контекста территории», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева.

Напомним, в июле 2025 года ООО «Левел Ап», входящее в московскую девелоперскую группу Level Group, заключило соглашение о КРТ в районе набережной Гребного канала. Здесь намерены построить около 47 тысяч кв. метров жилья, создать современную благоустроенную набережную с выходом к центру города, а также общественные пространства, социальную и спортивную инфраструктуру, гостиницу, школу и детсад.

Полностью завершить проект предполагается к 2040 году, при этом образовательные учреждения рассчитывают ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Ранее минград также согласовал облик первого жилого дома в рамках КРТ, которое реализует девелопер GloraX.

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Теги:
Гребной канал КРТ Строительство
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