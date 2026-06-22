1,2 тысячи российских вузов открыли прием абитуриентов с 20 июня Общество

По всей стране 20 июня началась приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах.

О ее ключевых параметрах рассказали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, приемная кампания имеет стратегическое значение для государства.

«Приемная кампания — важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство — национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!», — заявил вице-премьер.

В 2026 году увеличено число бюджетных мест по направлениям, связанным с подготовкой педагогов, медицинских работников и специалистов инженерно-технического профиля. По словам Валерия Фалькова, 73% бюджетных мест традиционно распределены между университетами в регионах, что должно обеспечить доступность бесплатного высшего образования по всей стране.

С этого года основным электронным способом подачи документов в университеты стал сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. При этом сохраняются и привычные форматы — личная подача документов в приемной комиссии или отправка по почте.

Одним из нововведений стали так называемые «дни тишины». 3 и 7 августа, когда университеты издают приказы о зачислении, абитуриенты не смогут изменять поданные заявления или отзывать согласие на зачисление. Такая мера призвана предотвратить потерю бюджетных мест в случае, если заявление отзывается в последний момент и вуз не успевает зачислить другого поступающего.

Получить консультацию по правилам приема, работе суперсервиса, вопросам целевого обучения и поступления иностранных граждан можно в Едином контакт-центре приемной кампании. С 1 июня по 30 ноября центр функционирует круглосуточно.

В системе среднего профессионального образования сохраняется высокий конкурс. По словам Сергея Кравцова, в среднем он составляет 3−4 человека на место, а в ряде колледжей достигает 18.

Существенную роль в росте интереса к СПО играет проект «Профессионалитет», который с 2025 года входит в нацпроект «Молодежь и дети». Он дает возможность получить две или три квалификации и предполагает гарантированное трудоустройство. Сегодня в проекте участвуют 1 730 колледжей и техникумов из 86 регионов.