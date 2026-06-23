Дизайн-код утвердили для улицы Семашко в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия утвердила архитектурно-художественную концепцию (дизайн-код) улицы Семашко. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ распространяется на участок от Верхневолжской набережной до площади Свободы. Его разработали для повышения качества городской среды, модернизации фасадов с учетом исторических особенностей улицы и упорядочения размещения информационных конструкций. Принятая концепция призвана сформировать целостный и гармоничный облик улицы Семашко с учетом ее исторической застройки.

Как указано в пояснительной записке, анализ показал отсутствие единого подхода к оформлению вывесок и неудовлетворительное состояние наружной информации. Многие конструкции устарели, выполнены из некачественных материалов и размещены хаотично — без учета архитектурных и стилистических характеристик зданий.

Те элементы, которые соответствуют действующим требованиям, включили в новую концепцию.

Фото: постановление мэрии Нижнего Новгорода

Документ определяет допустимые места размещения вывесок, чтобы они не нарушали архитектурный облик исторической улицы. В нем содержатся фоторазвертки, фотомонтажи, чертежи, а также колористические решения фасадов и рекомендации по шрифтам.

Для снижения визуального шума введены ограничения по цветам. Вывески должны соответствовать колористике фасада и быть выполнены в единой гамме в пределах одного здания. Допускается использование фирменных цветов товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте. Также установлен перечень допустимых оттенков по шкале RAL и разрешены решения, близкие к металлической текстуре. Исключения предусмотрены для торговых и развлекательных центров, кинотеатров, цирков и промышленных объектов.

К шрифтам предъявлены отдельные требования. Они должны быть читаемыми и соответствовать архитектурному решению фасада. Запрещены декоративные и рукописные стили, а также искажение букв, изменение пропорций и дублирование одинаковой информации в пределах одного фасада.

Определены и параметры подсветки. Разрешена контражурная или внутренняя подсветка в нейтральной, дневной или холодной белой гамме. Неон в витринах допускается только теплого белого цвета.

Концепция также устанавливает требования к входным группам и оконным проемам. Козырьки должны располагаться строго над входами, быть выполнены из одного материала и выдержаны в едином стиле в пределах здания. Запрещено закрывать декоративные элементы фасада или изменять их внешний вид.

Фото: постановление мэрии Нижнего Новгорода

Нельзя менять размеры и конфигурацию оконных проемов, размещать в них рекламу или закладывать их. На первых этажах рекомендуется художественное оформление витрин или установка тонированных стеклопакетов в едином стиле.

В отношении дверей предусмотрено использование одного типа в рамках фасада — с одинаковой отделкой, цветом и степенью остекления. Предпочтение отдается светопрозрачным конструкциям. Запрещены глухие металлические полотна на фасадах, выходящих на красные линии, а также изменение положения дверного блока и характеристик остекления.

Кроме того, документ регламентирует декоративно-художественное оформление ограждений, устанавливаемых на время фасадных работ. Оно должно соответствовать правилам благоустройства города и быть частью системного подхода к организации ремонтных площадок.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется разработать дизайн-коды для улиц Короленко, Студеной, Ильинской и Добролюбова в Нижегородском районе, а также для улицы 40 лет Октября и проспекта Капитана Рачкова в Кстовском районе.