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Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 13,6 млрд рублей

22 июня 2026 18:12 Общество
Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 13,6 млрд рублей

Фото: Кира Мишина

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» объявило закупку на капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов.

Речь идет об отрезке с км 52+000 по км 77+200. Начальная цена контракта составляет 13,6 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета.

Подать заявки на участие в закупке можно до 9 июля 2026 года. Итоги определения подрядчика планируется подвести 14 июля.

Исполнение контракта должно начаться с 27 июля 2026 года, но не ранее даты его заключения. Завершение работ предусмотрено до 15 октября 2028 года.

Финансирование распределено на три года: в 2026 году направят 2,19 млрд рублей, в 2027 году — 5,92 млрд рублей, в 2028 году — 5,49 млрд рублей.

Документацией предусмотрены гарантийные обязательства. В частности, гарантия на верхний, нижний слои покрытия, земляное полотно и основание дорожной одежды составит шесть лет. На дорожные знаки — десять лет, на барьерные ограждения — пять лет, на светофоры, наружное освещение, систему «Платон», остановочные павильоны и ряд других элементов — четыре года. Гарантия на горизонтальную разметку термопластиком установлена сроком на один год.

Добавим, что в регионе продолжается капитальный ремонт с расширением до четырех полос другого участка трассы Р-158 — с 40-го по 46-й километр в Дальнеконстантиновском районе. По данным на конец мая, работы там выполнены более чем на 70%. Контракт в конце 2025 года заключили с ОАО «Каздорстрой» из Татарстана.

Изначально подрядчиком на этом объекте была тверская компания ООО «ДСК», однако сроки сдачи неоднократно переносились. В мае прошлого года компания покинула объект, после чего контракт был расторгнут.

Также в 2025 году завершилась реконструкция 23-километрового участка трассы Р-158 в Арзамасском округе — с 77-го по 104-й километр.

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Теги:
Р-158 Ремонт дорог
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