ТНС энерго НН информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября
ПАО "ТНС энерго НН" информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.
В настоящее время "ТНС энерго НН" направило в квитанциях за июль 2019 года 2307 уведомлений для клиентов об истечении срока межповерочного интервала электросчетчика.
Собственникам жилых домов, квартир и гаражей, где установлены данные приборы учета, нужно заменить их или произвести поверку до 30 сентября 2019 года.
Если поверку или замену не произвести, с 1 октября 2019 года просроченные приборы учета будут выведены из расчетов "ТНС энерго НН".
В этом случае, начиная с 1 октября 2019 года, квитанция за услуги энергоснабжения будет формироваться расчетным способом: первые три месяца - по среднемесячному объему потребления, начиная с четвертого месяца - с учетом норматива потребления с применением повышающего коэффициента 1,5 (коэффициент используется при технической возможности установки счетчика).
Поэтому гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует жителям Нижегородского региона, получившим квитанции с уведомлением, в ближайшее время поверить или заменить прибор учета.
"ТНС энерго НН" принимает заявки на установку или замену прибора учета:
- Круглосуточно через сайт nn.tns-e.ru (раздел "Напишите нам" или в разделе "Услуги/Установка электросчетчика");
- В рабочие дни по телефону контактного центра: (831) 233-09-70 (Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
- В рабочие дни (кроме 28 числа месяца) при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО "ТНС энерго НН".
Информация об организациях, осуществляющих замену приборов учета, размещена на сайте nn.tns-e.ru.
В соответствии с российским законодательством, своевременная замена прибора учета электроэнергии является обязанностью собственника жилого или нежилого помещения. В неприватизированных квартирах замену просроченного электросчетчика должен произвести муниципалитет.
С июня 2019 года в квитанциях ПАО "ТНС энерго НН" размещается информация о сроке истечения межповерочного интервала электросчетчика, а за два месяца до истечения срока МПИ в квитанции за электроэнергию печатается соответствующее уведомление.
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