"ТНС энерго НН" информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября Общество

ТНС энерго НН информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября

ПАО "ТНС энерго НН" информирует, кому нужно заменить электросчетчик до 30 сентября 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время "ТНС энерго НН" направило в квитанциях за июль 2019 года 2307 уведомлений для клиентов об истечении срока межповерочного интервала электросчетчика.

Собственникам жилых домов, квартир и гаражей, где установлены данные приборы учета, нужно заменить их или произвести поверку до 30 сентября 2019 года.

Если поверку или замену не произвести, с 1 октября 2019 года просроченные приборы учета будут выведены из расчетов "ТНС энерго НН".

В этом случае, начиная с 1 октября 2019 года, квитанция за услуги энергоснабжения будет формироваться расчетным способом: первые три месяца - по среднемесячному объему потребления, начиная с четвертого месяца - с учетом норматива потребления с применением повышающего коэффициента 1,5 (коэффициент используется при технической возможности установки счетчика).

Поэтому гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует жителям Нижегородского региона, получившим квитанции с уведомлением, в ближайшее время поверить или заменить прибор учета.

"ТНС энерго НН" принимает заявки на установку или замену прибора учета:

- Круглосуточно через сайт nn.tns-e.ru (раздел "Напишите нам" или в разделе "Услуги/Установка электросчетчика");

- В рабочие дни по телефону контактного центра: (831) 233-09-70 (Пн-Пт с 9.00 до 19.00)

- В рабочие дни (кроме 28 числа месяца) при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО "ТНС энерго НН".

Информация об организациях, осуществляющих замену приборов учета, размещена на сайте nn.tns-e.ru.

В соответствии с российским законодательством, своевременная замена прибора учета электроэнергии является обязанностью собственника жилого или нежилого помещения. В неприватизированных квартирах замену просроченного электросчетчика должен произвести муниципалитет.

С июня 2019 года в квитанциях ПАО "ТНС энерго НН" размещается информация о сроке истечения межповерочного интервала электросчетчика, а за два месяца до истечения срока МПИ в квитанции за электроэнергию печатается соответствующее уведомление.