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Общество

Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма

06 августа 2019 18:39  [18] Общество
Река Рахма

Река Рахма

Фото: очевидец из соцсети

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области выясняет причины смены цвета воды в реке Рахма. Об этом сообщили в министерстве.

О том, что вода в реке приобрела белы цвет стало известно из сообщения граждан, которые оставили соответствующее сообщение на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы.

Специалисты минэкологии прибыли к реке и выяснили, что она действительно белого цвета, но при этом без постороннего запаха. Вместе с тем, специалисты установили, что в реку поступают сточные воды.

В настоящее время планируется экспертиза, которая укажет на причину изменения цвета воды в реке. Кроме того, ведется проверка и устанавливаются виновные в данном правонарушении.

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