Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма Общество

Река Рахма Фото: очевидец из соцсети

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области выясняет причины смены цвета воды в реке Рахма. Об этом сообщили в министерстве.

О том, что вода в реке приобрела белы цвет стало известно из сообщения граждан, которые оставили соответствующее сообщение на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы.

Специалисты минэкологии прибыли к реке и выяснили, что она действительно белого цвета, но при этом без постороннего запаха. Вместе с тем, специалисты установили, что в реку поступают сточные воды.

В настоящее время планируется экспертиза, которая укажет на причину изменения цвета воды в реке. Кроме того, ведется проверка и устанавливаются виновные в данном правонарушении.