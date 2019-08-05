Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма

Река Рахма
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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области выясняет причины смены цвета воды в реке Рахма. Об этом сообщили в министерстве.
О том, что вода в реке приобрела белы цвет стало известно из сообщения граждан, которые оставили соответствующее сообщение на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы.
Специалисты минэкологии прибыли к реке и выяснили, что она действительно белого цвета, но при этом без постороннего запаха. Вместе с тем, специалисты установили, что в реку поступают сточные воды.
В настоящее время планируется экспертиза, которая укажет на причину изменения цвета воды в реке. Кроме того, ведется проверка и устанавливаются виновные в данном правонарушении.
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