"ТНС энерго НН" определило новых призеров акции "Электронный счет - в вашу пользу!" Общество

ПАО "ТНС энерго НН" определило очередную десятку призеров акции "Электронный счет – в вашу пользу!". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из 6387 клиентов компании, подключивших "Электронную квитанцию" в июле 2019 года, по специальной методике было отобрано 10 выигрышных лицевых счетов:

529042004864

522041068383

529021026642

522041062376

522061048620

525031001494

527031001625

527011022091

525052003023

521021000003

На вышеуказанные лицевые счета компания перечислит по 500 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Для получения призовых денег владельцам указанных лицевых счетов необходимо подписать договор дарения в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" (адреса клиентских центров находятся на сайте компании в разделе "Центры обслуживания клиентов").

В пресс-службе отметили, что первые победители акции "Электронный счет – в вашу пользу!" позже смогут претендовать и на другие денежные призы, которые будут распределяться между участниками акции в течение 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!" можно на сайте ПАО "ТНС энерго НН".

СПРАВКА:

По условиям проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!", стартовавшей 1 апреля 2019 года, 123 денежных приза номиналом от 500 до 15 тысяч рублей будут распределяться между участниками акции ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

В акции могут принять участие клиенты ПАО "ТНС энерго НН", которые подключат "Электронную квитанцию" с апреля по декабрь 2019 года, а также все абоненты, перешедшие с бумажной квитанции на электронную.

Раз в месяц 10 призов по 500 рублей будут распределены между клиентами "ТНС энерго НН", подключившими "Электронную квитанцию" в предыдущем месяце, раз в квартал 10 призов по 1000 рублей - среди клиентов компании, которые получают "Электронную квитанцию" дольше одного месяца. В январе 2020 года распределятся три главных подарка по 15 000 рублей. Победителям по их выбору либо перечислят деньги на лицевые счета для последующей оплаты электроэнергии, либо подарят сертификаты на приобретение бытовой техники (или других товаров).