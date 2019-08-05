Около 80 тысяч человек отметят Курбан-байрам в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: С сайта ДУМНО

Около 80 тысяч человек отметят Курбан-байрам в Нижегородской области. Об этом сообщил председатель ДУМНО, главный имам-хатыб соборной мечети Дзержинска Гаяз-хазрат Закиров.

Празднование в этом году состоится 11 августа. Мероприятия в мечетях Нижнего Новгорода начнутся в 08:00 и до 08:30 состоится праздничная проповедь, в 08:40 - проведена праздничная молитва - намаз, в 08:50 - хутба и молитвы.

Предстоящее мероприятие называется "Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха Курбан-байрам". Между тем, председатель ДУМНО пояснил, что традиция убивать жертвенных баранов не практикуется в мечетях Нижегородской области.