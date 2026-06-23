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Культура и отдых

Послания из прошлого нашли реставраторы в исторических дверях ННГАСУ

23 июня 2026 16:46 Культура и отдых
Послания из прошлого нашли реставраторы в исторических дверях ННГАСУ

Фото: Max-канал "АСИРИС"

Необычные находки обнаружили реставраторы во время работ с историческими дверями в Нижнем Новгороде. Под одной из петель мастера нашли послание из прошлого, а на обороте дверной панели — карандашную запись с датой изготовления и именами столяров. О находках сообщили в АНО «АСИРИС».

Напомним, с 20 по 30 июня в Нижнем Новгороде проходит Выездная школа реставрации дерева. Проект организован Союзом реставраторов России при поддержке правительства Москвы на базе «Школы реставрации» АСИРИСа при участии компании «СМУ-77». В нем участвуют 12 студентов из Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. За десять дней участники школы проходят полный цикл восстановительных работ — от обследования и расчистки старых покрытий до укрепления конструкции, заделки трещин, шлифовки, антисептической обработки, тонировки и нанесения защитного лака.

Центральный объект — двери актового зала главного корпуса Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Здание — бывшее Мариинское женское училище середины XIX века, объект культурного наследия регионального значения.

Перед началом работ двери демонтировали и перевезли в мастерскую. Тогда под одной из петель обнаружили записку. Ее расшифровал выпускник «Школы реставрации» АСИРИСа Максим Самойленко.

Точно датировать послание специалисты не берутся, однако предполагают, что его оставили студенты ННГАСУ поздних послевоенных лет. В тексте упоминается трагедия в белорусской деревне Хатынь 1943 года, сведения о которой стали широко известны в 1961 году, а также звучат размышления об угрозе ядерной войны.

На пожелтевшем листке — эмоциональные лозунги поколения, пережившего военные годы: «Вспомните Хатынь!», «Неужели мы не предотвратим ядерного кошмара», «Все народы мира, каждый житель планеты Земля должен сказать решительное „Нет!“ над выдвигающейся угрозой войны». Орфография и пунктуация оригинала сохранены. В «АСИРИС» добавили, что в годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1944 год, в здании нынешнего университета размещался эвакуационный госпиталь №2820.

Еще одну находку сделали во время дальнейшей реставрации. На обороте одной из дверных панелей сохранилась карандашная надпись: «1901 года Августа 9 числа вышли издела работали Галкинъ Алферовъ Кукинъ» (орфография и пунктуация также сохранены). Эта запись позволила установить точную дату создания дверей и имена мастеров.

По итогам проекта двери вернут на место, а студенты получат дипломы и практический опыт работы с объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в регионе планируют восстановить 1000 объектов культурного наследия.

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Теги:
АСИРИС История Реставрация
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