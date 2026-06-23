Более 52 тысяч человек посетили фестиваль «Золотая хохлома» в Семёнове Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Более 52 тысяч человек стали участниками XXII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Мероприятие проходило при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» 20 и 21 июня в Семёнове. Двухдневный праздник традиционно объединил мастеров, художников и гостей из разных регионов России и других стран.

«Фестиваль „Золотая хохлома“ — главная площадка празднования Дня народных художественных промыслов в России. С каждым годом событие набирает обороты: расширяется не только его география, но и программа. В этом году благодаря поддержке нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ фестиваль побил собственный рекорд, собрав более 52 тысяч гостей. Своё мастерство на празднике представили свыше тысячи талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из Республики Беларусь. Народные гулянья, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов и живое общение с мастерами — хранителями традиций показали, что наша национальная культура безгранична», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как напомнили в министерстве туризма и промыслов региона, День народных художественных промыслов в России был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Инициатором закрепления праздника на федеральном уровне выступила Нижегородская область, где работники отрасли НХП отмечают свой профессиональный праздник еще с 2013 года.

«В этом году мы посвятили фестиваль 110-летию Школы художественной обработки дерева, давшей жизнь фабрике „Хохломская роспись“. Впервые удалось объединить в единый кластер мастеров на центральной площади и само предприятие. По дороге к фабрике расположилась выставка-продажа, так гости познакомились с работами не только мастеров народных художественных промыслов, но и представителей ремесел. По сравнению с показателями проведения фестиваля в прошлом году число посетителей фабрики выросло вдвое, а число гостей музеев Семёнова — на 41 процент», — рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Площадками проведения фестиваля «Золотая хохлома» стали локации по всему городу. В сквере у площади Ленина можно было провести время всей семьей: гостям предлагали сделать аквагрим и принять участие в подвижных играх. Гостей ждали шоу мыльных пузырей, крио-шоу и мастер-классы по народным художественным промыслам. Для юных посетителей работали аттракционы, прошли театральные постановки и бесплатные показы мультфильмов о народных промыслах.

На улице Свердлова прошла ярмарка мастеров, в сквере около Центра культуры и искусства работала художественная галерея под открытом небом. В ходе фестиваля также состоялась встреча с уроженцем Семёнова, игроком хоккейного клуба «Чайка» Сергеем Скворцовым. Он провёл автограф-сессию и мастер-класс по росписи деревянных хоккейных шайб.

Музеи города встречали гостей специальными выставками и экскурсионными программами. На фабрике «Хохломская роспись» проходили экскурсии, лекции, большое чаепитие из Царь-самовара и поп-ап ярмарка современного искусства. Прямо в цехе фабрики состоялся спектакль «Матрешка».

Кроме того, для гостей фестиваля в Центре культуры и искусства была представлена экспозиция Российского университета традиционных художественных промыслов. На ней были представлены лучшие работы выпускников по различным видам традиционных промыслов.

Центральной площадкой «Золотой хохломы» стала площадь Ленина, где на протяжении двух дней работала ярмарка народных художественных промыслов и проходили концерты. В них приняли участие фольклорные ансамбли, народные исполнители, этно-проекты и кавер-группы. Кульминацией музыкальной программы первого дня стало выступление группы «Полынь folk», «DJ Топчий»" и хедлайнеров фестиваля — группа «Моя Мишель».

Второй день праздника был дополнен фестивалем «Межнациональный хоровод традиций Нижегородского края». Его организатором выступил Совет муниципальных образований Нижегородской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального отделения партии «Единая Россия».

На праздничной площадке собрались творческие делегации из Борского округа, Чкаловска, Дзержинска, Краснооктябрского округа, Городца, Балахны и Шаранги. Они представил свои творческие программы. Завершило двухдневную фестивальную программу выступление Нижегородского губернского оркестра.

Также в рамках фестиваля «Золотая Хохлома» прошел легкоатлетический пробег на дистанции 2, 5, 10 и 21,1 км. К спортивному мероприятию присоединились более 350 человек разных возрастов.

«С каждым годом „Золотая хохлома“ становится все масштабнее благодаря поддержке регионального правительства. Для нас это ключевое мероприятие в событийном календаре, и оно дает отличный импульс для развития нижегородской отрасли гостеприимства и всего Семеновского округа», — подчеркнул глава местного самоуправления Семеновского округа Дмитрий Полуэктов.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие туристической инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по стране и повышение качества сервиса. В его рамках реализуются пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».