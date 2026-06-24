Стала известна внеконкурсная программа «Горький fest-2026» Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Уже на следующей неделе в Нижнем Новгороде стартует юбилейный X фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+). В этом году главной темой киносмотра станет символ машины времени, который объединит конкурсные и специальные программы фестиваля.

Как рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 24 июня, основой внеконкурсной программы станет мотив путешествий во времени.

Организаторы подготовили подборку фильмов, в которых этот сюжетный прием используется как способ поговорить о прошлом, настоящем и будущем.

Отдельная программа будет посвящена народному артисту РСФСР Евгению Евстигнееву. В нее войдут фильмы с участием актера, а также картины Эльдара Рязанова, в которых Евстигнеев исполнял главные роли.

Также в рамках юбилейного «Горький fest» пройдет программа «Горькая десятка». Она объединит фильмы победителей и призеров прошлых лет, к которым организаторы решили вернуться в год десятилетия фестиваля.

Еще одним специальным направлением станет программа, посвященная Году единства народов России, отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. Она будет связана с темами культуры, народов и их взаимодействия.

Совместно с Нижегородским землячеством фестиваль представит проект «Голос Горького», посвященный популяризации творчества Максима Горького. В рамках программы запланированы выставки и другие мероприятия.

Большое внимание в программе уделят образовательным мероприятиям. В рамках образовательной части запланированы мастер-классы и встречи с представителями киноиндустрии. Участники смогут обсудить работу режиссеров, сценаристов и продюсеров.

Среди спикеров заявлены режиссер Клим Козинский («Первый номер» (18+)), сценарист Савва Минаев («Мажор в Сочи» (16+), «Холоп 3"(12+)), а также сценарист Александр Носков и режиссер Павел Тимофеев, работавшие над сериалом «Встать на ноги» (18+).

Кроме того, в программе запланированы дискуссии о будущем российского кино. Одна из них будет посвящена продюсерам нового поколения, которые начали самостоятельную работу в 2020-е годы.

Ранее была опубликована конкурсная программа фестиваля. В нее вошли 18 фильмов.

Кроме того, стал известен состав жюри «Горький fest».