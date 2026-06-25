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Культура и отдых

Более 870 ОКН уже отреставрировали в Нижегородской области

25 июня 2026 12:49 Культура и отдых
Более 870 ОКН уже отреставрировали в Нижегородской области

Фото: Max-канал Глеба Никитина

С 2018 года в Нижегородской области отреставрировано более 870 объектов культурного наследия. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что регион задает тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия.

По его словам, речь идет как о масштабных проектах, так и о бережном возвращении к жизни зданий, которые казались уже утраченными. В регионе сформирован собственный стандарт сохранения объектов культурного наследия, а также создан единый портал исторической недвижимости для инвесторов.

Никитин отметил, что успешную работу области недавно отметил президент России Владимир Путин.

Губернатор также сообщил, что на торги выставлен уникальный лот, включающий сразу четыре здания в центре Нижнего Новгорода общей площадью 755,6 кв. м.

В него входят «Дом мещанина Я.К. Рыбина», построенный в 1876—1881 годах, два здания в Холодном переулке и нежилое здание на улице Алексеевской, 37а. Последний объект может использоваться как самостоятельное пространство для бизнеса или стать частью комплексного проекта.

«Мы даем инструмент, а инвесторы дают объектам новое воплощение», — подчеркнул глава региона.

По данным сайта торгов, н23,3 млн рублей. Заявки принимаются до 3 июля.

Ранее сообщалось, что 1000 нижегородских ОКН планируют восстановить к 2030 году. Также стало известно, что исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей для восстановления.

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Теги:
Глеб Никитин ОКН Реконструкция
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