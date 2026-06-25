От Кремля до маяка Анива: как выглядит парк «Россия в миниатюре» на Бору Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Александра Туровская

Открытие уникального ландшафтного парка «Россия в миниатюре» (0+) состоялось на Бору 25 июня, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Более 80 образцов всемирно известных памятников архитектуры России расположились на 1,5 га березовой рощи возле нижегородской канатной дороги.

Экспозиция стала самой масштабной за всю историю моделирования архитектуры в России. В одном пространстве собраны величественные дворцы и грандиозные храмы, изящные замки и культовые памятники и другие знаковые сооружения страны.

Всего за час экскурсии гости смогут побывать примерно в 45 регионах государства и увидеть 88 экспонатов.

Безусловно, в экспозиции представлены миниатюры, известные каждому россиянину, такие как Казанский кафедральный собор в Петербурге, Мавзолей Ленина в Москве или музей-заповедник Кижи в Карелии, но есть и более неочевидные, но не менее важные достопримечательности.

Например, Арктический Трилистник на острове Земля Александры в Архангельской области, Пожарная каланча Омска или маяк Анива на Сахалине. К слову, Нижегородская область здесь представлена областным училищем олимпийского резерва имени В.С. Тишина.

Как рассказал автор проекта Виктор Жиленко, над созданием парка в течение пяти лет трудилась команда из 60 специалистов.

Миниатюры изготовлены из архитектурного пластика, позволяющего передать рисунок узоров, барельефов, окон и дверей. Детализация выполнена с высокой степенью точности — на копиях можно даже прочитать вывески, а рядом с зданиями рассмотреть прохожих. Каждый объект, выполненный в масштабе 1:50, снабжен информационной табличкой.

Это самый русский в России парк. Здесь прекрасная природа, это не просто место отдыха, а настоящий урок познания Родины. Каждый из вас выйдет отсюда с чувством, что он побывал во всех уголках России и точно понял, где он хочет побывать в следующем своем путешествии, — подчеркнул Виктор Жиленко.

Сама территория парка благоустраивали в течение двух лет. Специалисты сохранили главное — березовую рощу, которая стала идеальным фоном для главных российских достопримечательностей.

На участке высадили газон и кустарники, проложили дорожки, установили более 25 скамеек. На этом обновление локации не завершится, уже в ближайшее время здесь будут высажены свыше 600 кустов гортензии, а позже появятся и торговые точки с напитками и десертами.

Глава местного самоуправления муниципального округа города Бора Алексей Боровский отметил, что создание нового ландшафтного парка — вклад в развитие туристической привлекательности региона.

По его словам, проект, реализованный в сотрудничестве с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, может стать одной из «жемчужин» Борского округа.

Когда идея только родилась, все это казалось несбыточной мечтой. Но за короткий период были решены земельные и инфраструктурные вопросы, и в этот замечательный солнечный день состоялось открытие прекрасного парка, — обратился к гостям Алексей Боровский.

У входа в парк «Россия в миниатюре» посетителей встречает композиция с белым медведем — символом России, а само здание отсылает к легендарным атомоходам.

Пространство будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00, касса — до 21:00. Для участников СВО предусмотрена скидка 20%. Экскурсии здесь планируется проводить каждые 15 минут, они уже будут включены в стоимость билета.



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