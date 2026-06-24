Стало известно, кто будет хедлайнером Дня молодежи в Нижнем Новгороде

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«Тима ищет свет» выступит хедлайнером Дня молодежи (0+) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы.
Артист выйдет на главную сцену «Ракушка» в Александровском саду 27 июня. Его выступление начнется в 21:00.
Концерт будет бесплатным, однако для посещения потребуется предварительная регистрация.
Как отмечают организаторы, за несколько лет Тимофей Якимов прошел путь от инди-экспериментатора до артиста с миллионной аудиторией и гастролями по всей стране.
В этом году он представил новый релиз — «Белый альбом», а уже на фестивале нижегородцы смогут услышать любимые треки вживую.
Напомним, в День молодежи в Нижнем Новгороде запланированы десятки мероприятий (0+). Программа разделена на четыре тематических направления: «Молодость», «Мечта», «Гордость» и «Единство». Основные события стартуют в Александровском саду. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
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