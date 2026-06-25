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Культура и отдых

Исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей

25 июня 2026 09:33 Культура и отдых
Исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей

Фото: Max-канал Егора Полякова

Объект культурного наследия регионального значения «Дом П.Я. Ильиной» на улице Минина, 21 в Нижнем Новгороде продали на торгах. Исторический особняк 1847 года постройки продан за 29,1 млн рублей при начальной цене 10,6 млн рублей, следует из карточки лота.

Здание расположено в шаговой доступности от кремля и Верхневолжской набережной. Его площадь составляет 371,9 кв. м, площадь земельного участка — 794 кв. м. Дом выполнен в традициях эклектики с элементами классицизма.

В АНО «АСИРИС» сообщили, что в аукционе участвовали три соискателя. Новым собственником стала проектная организация ООО «Велес НН», имеющая опыт реставрации объектов культурного наследия в разных городах России.

Руководитель компании Сергей Якишин рассказал агентству, что специалисты занимались исследованием здания еще в 2021 году и на момент появления дома на торгах компании были знакомы и понятны все его особенности.

«Дом действительно уникальный: это образец некогда очень распространённого типа зданий в Поволжье — „полудомков“, с первым каменным этажом, вторым деревянным и третьим — антресольным, также деревянным», — отметил он.

По словам Якишина, сейчас особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Компании предстоит большая работа по его восстановлению: необходимо будет воссоздать часть элементов и сруба, провести реставрацию кладки, подвести инженерные коммуникации, полностью заменить кровлю и построить два пристроя, причем один из них — с эксплуатируемой кровлей, где планируется обустройство веранды. Завершить реставрационные работы инвестор должен в течение трёх лет.

Для компании это первый опыт приобретения здания со статусом объекта культурного наследия с последующим восстановлением и управлением. Предварительно особняк планируется приспособить под апартаменты, а в цокольном этаже разместить офисы.

Ранее сообщалось, что бывшее старообрядческое училище в Городце выставили на торги.

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Теги:
ОКН Реставрация торги
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