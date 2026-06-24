Опубликована конкурсная программа «Горький fest-2026» в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

X фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.

Главной темой юбилейного киносмотра станет символ машины времени, который объединит программы фестиваля и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем.

Как рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 24 июня, в этом году в конкурсную программу вошло 18 картин — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты:

«Блог» (16+), режиссер Георгий Сазанов

«Трудные папы» (12+), режиссер Светлана Самошина

«Лето будет общим» (12+), режиссер Даниил Меркулов

«Снежинка и снеговик» (12+), режиссер Виталий Суслин

«Я тебя не вижу» (16+), режиссер Света Владимирова

«Главная роль» (16+), режиссер Анастасия Куимова

«Ось» (16+), режиссер Кирилл Верхозин

«А как правильно» (16+), режиссер Артем Тумаков

«Мон» (16+), режиссер Софья Чигирова

«Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992» (18+), режиссеры Илья Хотиненко, Святослава Сагунова

«Тихие смыслы» (16+), режиссеры Александра Андронова, Антон Белоусов

«Последний день» (18+), режиссер Кирилл Логинов

«Что ты здесь видишь» (16+), режиссер Андрей Ионкин

«Ночная няня» (12+), режиссер Артур Соколов

«Особые», режиссер Павел Бурков

«Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде» (6+), режиссер Алексей Федорченко

«Братья» (16+), режиссеры Анна Далингер, Станислав Тихонравов

«Твои мои мечты» (16+), режиссер Елизавета Саввина

За награды фестиваля фильмы будут бороться в традиционных номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение».

Актерский приз в этом году будет носить имя народного артиста РСФСР Евгения Евстигнеева. Кроме того, музыкальная награда, учрежденная два года назад, останется среди обязательных призов фестиваля.

Помимо профессиональных наград, на фестивале вручат приз зрительских симпатий. Партнеры смотра из сообщества «Рыбаки-охотники» вновь учредили специальный приз в размере 1 миллиона рублей, решение о его вручении примет профессиональное жюри.

Напомним, в состав экспертного жюри войдут режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.