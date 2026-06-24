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Объявлен состав жюри юбилейного фестиваля «Горький fest-2026»

24 июня 2026 13:45 Культура и отдых
Объявлен состав жюри юбилейного фестиваля «Горький fest-2026»

Фото: Кирилл Мартынов

X Фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. О составе жюри и ключевых особенностях юбилейного смотра рассказал президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков на пресс-конференции ТАСС 24 июня.

В 2026 году фестиваль отметит десятилетие.

По словам Пореченкова, за девять предыдущих лет на его площадках показали более 500 фильмов, из которых 180 участвовали в конкурсной программе, а свыше 300 были представлены вне конкурса.

Главной темой юбилейного фестиваля станет символ машины времени. Организаторы предлагают обратиться к переосмыслению прошлого, разговору о настоящем и образу будущего, а также подвести промежуточные итоги десятилетнего пути.

В состав жюри в этом году вошли режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил» (18+)), продюсер Сабина Еремеева («Кто-нибудь видел мою девчонку?» (18+)), оператор Екатерина Смолина («Свет» (18+)), композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

«Имена известные, имена серьезные в киноиндустрии, поэтому, надеюсь, на их, хотя и сложную, но плодотворную работу», — отметил Пореченков.

Ранее мы публиковали программу празднования (0+) Дня молодежи в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Горький fest Кинематограф Фестиваль
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