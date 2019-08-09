Движение транспорта ограничат в районе ул. Зеленодольской в Нижнем Новгороде с 10 августа Общество

Движение транспорта ограничат в районе ул. Зеленодольской в Канавинском районе с 10 августа 2019 года в связи с ремонтом канализации на двух участках. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

Так, по данным управления, с 10 августа по 31 августа проезд ограничат на участке от ул. Анри Барбюса до ул. Октябрьской Революции, а с 10 августа до 10 сентября – на участке от ул. Тамбовской до ул. Жуковского.

Специалисты управления призывают автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.