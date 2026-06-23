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Происшествия

Экс-глава «Теплоэнерго» Илья Халтурин останется в СИЗО до конца сентября

23 июня 2026 18:48 Происшествия
Экс-глава «Теплоэнерго» Илья Халтурин останется в СИЗО до конца сентября

Фото: Александр Воложанин

Бывший генеральный директор АО «Теплоэнерго» (ныне АО «Объединенный коммунальный оператор») Илья Халтурин останется под стражей до 28 сентября 2026 года включительно.

Такое решение 23 июня принял Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, продлив ему меру пресечения в виде заключения под стражу, собщили НИА «Нижний Новгород».

Напомним, Илью Халтурина задержали в июле 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Летом 2025 года Халтурин был освобожден из следственного изолятора из-за истечения предельного срока содержания, однако сразу после этого его вновь задержали. Изначально ему вменяли три эпизода, позднее в деле появился еще один, после чего рассмотрение материалов начали фактически заново.

По версии следствия, Халтурин, занимая должность руководителя «Теплоэнерго», вмешивался в распределение заказов между подрядчиками и принимал решения в интересах знакомых.

Один из эпизодов связан с реконструкцией Нагорной теплоэлектроцентрали. Следствие считает, что проектировщика заменили с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-проектирование», несмотря на задержки при выполнении работ.

Также в деле фигурируют контракты на перекладку теплосетей на проспекте Гагарина и улице Кулибина в Нижнем Новгороде. По версии обвинения, подрядчиком стало ООО «Строительные технологии», хотя у компании имелись налоговые задолженности, а сроки выполнения работ были нарушены. При этом штрафные санкции к подрядчику не применили.

В декабре 2025 года Халтурин выступил в суде и не признал вину. Он заявил, что не причастен к действиям подрядчиков, а решения по контрактам принимались в рамках полномочий компании.

Ранее до 26 августа продлили срок ареста бывшему директору АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву.

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Теги:
Суд Теплоэнерго Уголовное дело
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