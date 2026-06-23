Суд продлил арест бывшему директору «Дома народного единства» Кошелеву

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Бывшему директору АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву продлили срок содержания под стражей до 26 августа включительно. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Романа Кошелева задержали 27 февраля. Экс-руководителя автономной некоммерческой организации обвиняют в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, он способствовал заключению контракта на 50 млн рублей с определенной компанией. За это, а также за общее покровительство и подписание акта выполненных работ, как считают следователи, он получил 800 тысяч рублей.
В апреле Кошелева перевели под домашний арест, однако позже меру пресечения изменили — обвиняемого вновь поместили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что бывшего вице-мэра Штокмана и его брата оставили в СИЗО до 8 декабря.
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