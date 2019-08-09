Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Бизнес

Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь в банке "Открытие" начали действовать новые общие номера клиентской поддержки, а также специальные номера по отдельным бизнес-направлениям. Контактные номера удобны и легко запоминаются, добавили в пресс-службе.

Для всех клиентов банка:

∙ для звонков из Москвы и из-за границы – +7 (495) 224-44-00;

∙ для звонков внутри России - 8-800-444-44-00.

Для корпоративных клиентов:

∙ для звонков из Москвы и из-за границы - +7 (495) 224-44-55;

∙ для звонков внутри России - 8-800-444-44-55.

Для премиум-клиентов:

∙ для звонков из Москвы и из-за границы - +7 (495) 224-44-77;

∙ для звонков внутри России - 8-800-444-44-77.

Для клиентов Private Banking:

∙ для звонков из Москвы и из-за границы - +7 (495) 224-02-22;

∙ для звонков внутри России - 8-800-222-02-22.

Прежние контактные телефоны будут постепенно отключаться.