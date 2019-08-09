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Бизнес

Публичные слушания по изменениям в генплан по инициативе нижегородского Центра Международной Торговли пройдут 2 сентября

15 августа 2019 09:48  [88] Бизнес

Фото: с сайта gipernn.ru

Публичные слушания по изменениям в генплан по инициативе нижегородского Центра Международной Торговли (ООО "ЦМТ") пройдут 2 сентября 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о возможности частичного изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест); зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе (здание ЦМТ).

Также предлагается внести изменения в Правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода - (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская.

Публичные слушания пройдут 2 сентября в 18 часов по адресу: ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

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