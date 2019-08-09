Делегация Пермской Думы изучит опыт нижегородской транспортной реформы Политика

Делегация Пермской городской Думы прибыла в Нижний Новгород для изучения опыта транспортной реформы. Рабочий визит проходит в рамках межпарламентского взаимодействия

Заместитель председателя Пермской Думы Алексей Грибанов рассказал, что в городе ведется работа по воссозданию муниципального автобусного парка на базе МУП "Пермгорэлектротранс".

По словам Алексея Грибанова, появление муниципальных автобусов должно снизить зависимость города от монополии частных перевозчиков.

"Когда частные перевозчики начинают ставить нам условия, говорят, что денег мало, давайте повышать тарифы и увеличивать субсидии, мы не можем этим полноценно заниматься. Поэтому мы решили воссоздать автобусный парк, чтобы выстроить нормальные деловые отношения с частными перевозчиками. Необходимо, чтобы доля муниципального транспорта составляла хотя бы 30-40% в объеме перевозок пассажиров, тогда рынок у нас будет более сбалансированным", - пояснил он.

В свою очередь, и. о. заместителя главы города по транспорту Елена Лекомцева не поддержала решение администрации Перми об отказе от троллейбусов в рамках транспортной реформы. По ее мнению, в городах необходимо сохранять электротранспорт.

"Наша цель – познакомиться, посмотреть и обсудить с депутатами и администрацией те новшества, которые мы внедряем, чтобы, возможно, они предостерегли нас от каких-то ошибок. Я думаю, что с учетом рекомендаций, которые мы получили в Нижнем Новгороде, мы перестроимся и попробуем безболезненно пройти этот процесс реформирования", - добавил Грибанов.

"Так или иначе, города проходят похожий путь и сталкиваются с примерно одинаковыми трудностями. И здесь важно и профессионально, и просто по-человечески, поддержать и обезопасить коллег. Нам приятно, что город-миллионник Пермь приехал изучить наш опыт. В организации работы транспортной системы мы сегодня далеко впереди Перми. Но наш опыт тоже непростой. Те сложности, которые у нас были, мы проанализировали, и их решением поделились с нашими коллегами", - резюмировал председатель комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович.

Напомним, проезд на муниципальном транспорте в Нижнем Новгороде до конца года не повысится. Отметим, что многие частники уже увеличили тарифы до 30 рублей.